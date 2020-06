Comedy : Knappe Entscheidung beim ersten Comedy-Slam

Trier (HJK) Zur ersten kulturellen Veranstaltung in Trier mit Publikum seit Einsetzen der Corona Beschränkungen lud der Verein Kultur Raum Trier in den Sporthof des Mergener Hof ein.

Der Comedy Slam lockte gut 40 Besucher in den überschaubar besetzten Hof. Der Comedian Wettbewerb in Trier brachte schon bekannte Größen wie Chris Tall, Luke Mockridge, Faisal Kawusi oder Marc-Uwe Kling hervor.

Dieses Jahr gab es die Open-Air- Premiere mit Auflagen. Bereits am Eingang wurden die persönlichen Daten der Gäste erfasst. Über den mit Pfeilen gekennzeichneten Weg ging es in den Innenhof, der mit 60 Stühlen in ausreichendem Abstand bestückt war.