Gaststätte geschlossen Kneipe Simplicissimus in Trier hat zu: Vorübergehend oder für immer?

Die sozialen Netzwerke haben die Nachricht in Windeseile verbreitet: „Die Tür ist gestern um 18 Uhr geschlossen worden. Irgendwo sitzen wir Gastronomen alle in einem Boot. Ich finde sowas extrem traurig.“ Darüber prangt das Foto der Gaststätte Simplicissimus am Trierer Viehmarkt. Warum hat Inhaber Reiner Hemmerling dichtgemacht? Was ist passiert?