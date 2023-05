Reaktionen auf Kneipenschließung Schließung der Kultkneipe Simplicissimus: Botschaften von trauernden Kunden

Die Kneipe Simplicissimus am Viehmarkt ist derzeit geschlossen. Ob vorübergehend oder dauerhaft ist nicht bekannt. An den geschlossenen Türen haben Gäste und Fans farbige Zettel mit Trauerbekundungen und Geschichten aus vergangenen Tagen angebracht. Viele Kunden zeigen sich geschockt über die plötzliche Schließung: „Ich kann es nicht glauben.“ Andere bitten um einen letzten Abend, ein letztes Mal Einlass in den kleinen „Ort Heimat in Trier“.