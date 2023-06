Gespräche über eine Kneipe, die wirklich Kult war Jeden Abend ins Zapo – was hat uns nur geritten?

Es ist auffallend, wie oft diese Sätze in zufälligen Gesprächen fallen. „Ach, du warst auch früher immer im Zapo? Da müssten wir uns doch begegnet sein. Wann warst du denn da?“ Zum Beispiel im Gespräch mit Marcus (54). „Ich habe 1989 angefangen, zu studieren und wohnte in einer Männer-WG in der Nähe. Wir waren jeden Abend dort. Montags Zapo, dann Luke. Dienstags Zapo, dann Drei-Tonnen-Club und so weiter.“ Der Familienvater bewegt kaum wahrnehmbar den Kopf hin und her, als wolle er sagen, was hat uns damals nur geritten? Und plötzlich, beam us up, Scotti, sind alle Teil einer schönen Erinnerung. Was war bloß so anziehend am Zapotex, der Kneipe am Trierer Pferdemarkt, die alle bis heute nur Zapo nennen, wie einen guten Freund? Es waren die 1980er Jahre. Die Musik war gut. Wir waren jung. Alles nur dieses „Früher-war-alles-besser-Ding“ nostalgischer Boomer?