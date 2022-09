Friedhofskultur : Hauptfriedhof Trier: Wenn die Totenruhe kurz gestört wird

Ein Teil des Trierer Hauptfriedhofs ist neu angelegt worden. Dabei hat eine Passantin einige menschliche Knochen entdeckt. Diese sind inzwischen erneut bestattet worden. Foto: Laura Krabsch/Simone Birk

Trier Auf dem Trierer Hauptfriedhof herrscht eine bedächtige Ruhe, trotz einiger Baustellen. Doch was passiert, wenn dort menschliche Knochen an die Oberfläche kommen? Die Redaktion ist so einem Fall nachgegangen.