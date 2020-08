Master Comedy Slam : Sozialarbeiter gewinnt Master Comedy Slam

Info

Aufgrund der aktuellen Bedingungen und Corona-Verordnungen kamen im Vorfeld auf Veranstalter und Hallenbetreiber, die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Arena & Messepark Trier (MVG), besondere Bedingungen zu. Sie hätten in enger Abstimmung mit den Ordnungsbehörden dem Kulturraum Trier ein coronakonformes Hygienekonzept erstellt und so die Veranstaltung in der Arena umsetzen können, erklärt Arnd Landwehr, Geschäftsführer der MVG Trier. „Mein Dank gilt allen Beteiligten, den hochwertigen Künstlern und den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich an die besonderen und notwendigen Bestimmungen und Regeln gehalten haben“, resümierte er die Veranstaltung.