Verkehr : Bauarbeiten auf Kölner Straße: Behinderungen

Trier Die Stadtwerke Trier (SWT) erneuern am Montag, 8. Juni, die Abdeckung eines Kanalschachts in der Kölner Straße, Höhe Hausnummer 4. Die Arbeiten starten laut SWT nach dem Berufsverkehr gegen 8.30 Uhr und sind voraussichtlich am frühen Nachmittag abgeschlossen.



Der Verkehr in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke wird über die Busspur an den Arbeiten vorbei geleitet. Der Einsatz einer Ampelanlage ist nicht erforderlich.