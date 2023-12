Kölsche Hits und Weihnachtslieder Glücksmomente und besinnliche Stimmung beim Konzert der Höhner in Trier (Fotos)

Das Konzert zur kalten Jahreszeit stand im Zeichen des Glücks. „Für mich ist es schon Glück, wenn ich in einen Raum komme und noch weiß, was ich dort will“, sagt Patrick Lück scherzhaft. Im Laufe des Konzertes wurde deutlich, dass jeder Mensch Glück anders definiert und es viele Arten des Glücks gibt. Die Mischung aus tiefgründigen Denkanstößen und rockiger Musik begeisterte das Publikum und machte aus dem Konzert eine kurzweilige Veranstaltung. Humoristische Elemente lockerten die Atmosphäre auf und brachten die vielen Menschen im Saal zum Lachen. Die Abwechslung, die die Höhner auf die Bühne brachten, begeisterte auch Thomas aus Trier, der die Kölner das erste Mal live sah. „Es war eine tolle Show. Wir hatten viel Spaß und sind jetzt so richtig in Weihnachtsstimmung.“ Beim Weihnachtskonzert im nächsten Jahr möchte er deshalb wieder dabei sein. Die Glücksmomente kamen beim Auftritt am Freitag nicht zu kurz. Das sah auch Sänger Lück so, der sich am Ende beim Trierer Publikum bedankt: „Das war heute Abend ein einziger, nicht enden wollender, Glücksmoment mit euch.“