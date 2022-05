Brauchtum : Jetzt kann es für die drei neuen Hoheiten in Köwerich losgehen

Jetzt kann es für die drei neuen Hoheiten in Köwerich losgehen

Köwerich Der Köwericher Weinfrühling wurde nach drei Jahren Pause wieder mit einer Weinprobe und der Krönung der Weinkönigin eröffnet.

Erst seit 2016 gibt es den Köwericher Weinfrühling, in dessen Rahmen der Ort auch seine eigene Weinkönigin krönt. Schon jetzt musste man sehr viel Geduld beweisen, da das Weinfest wegen der Corona-Pandemie genau 1092 Tage pausierte. Drei abwechslungsreiche Weintage für alle Interessen und Altersgruppen warteten nun am vergangenen Wochenende auf die Besucher.

Carolin und die beiden Lisas repräsentieren nun mit Stolz ein Jahr lang den Köwericher Wein und ihren Weinort an der Mosel bei zahlreichen Festen in der Region. Sie dürfen endlich das tun, vorauf sie sich so lange gefreut und vorbereitet haben.