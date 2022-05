Landgericht Trier : Von einem Treffen am Eurotunnel und belastenden Chats: Kokain-Schmuggel-Prozess in Trier geht in Runde zwei

Von einem Treffen am Eurotunnel und belastenden Chats: Kokain-Schmuggel-Prozess in Trier geht in Runde zwei

Trier Er soll 90 Kilogramm Kokain über Frankreich nach Großbritannien geschmuggelt haben – nun steht der Mann aus dem Raum Trier deswegen vor dem Landgericht Trier. Was der zweite Prozesstag ergeben hat:

Auf dieses Angebot ging der Angeklagte jedoch nicht ein und wies in einem von seinem Anwalt vorgelesenen Statement jegliche Beteiligung an der Schmuggelfahrt ab. Stattdessen bezichtigt er den Schmuggler K., ihn als Sündenbock und Auftraggeber zu belasten, um für sich selbst eine geringere Strafe aushandeln zu können. Außerdem würde K. sein Leben und das seiner Familie riskieren, wenn er über die wahren Hintermänner des Schmuggels auspacken würde. Er selbst kenne K. nur beruflich. Dieser habe ihn mehrmals auf seiner Baustelle in Luxemburg besucht und dem Angeklagten in Aussicht gestellt, ihn mit einem befreundeten Architekten bekannt zu machen. Außerdem wolle K. gerne aus beruflichen Gründen mit dem Angeklagten nach London fahren. Letzterer müsse dort ohnehin Teile für eine geplante Eisdiele liefern. Eine erste Fahrt nach London sei ereignislos verlaufen.