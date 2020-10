Glaube : Petition: Adolph Kolping soll heilig gesprochen werden

Köln Das Kolpingwerk startet eine Petition zur Heiligsprechung Adolph Kolpings.

Das Kolpingwerk Deutschland hat am Dienstag eine Petition zur Heiligsprechung Adolph Kolpings gestartet. Die gesammelten Unterschriften sollen zum 30. Jubiläum der Seligsprechung des Verbandsgründers im kommenden Jahr an Papst Franziskus übergeben werden. Weltweit sind alle Menschen, die sich mit den Ideen und Werten Adolph Kolpings identifizieren können, dazu eingeladen, die Petition mit einer Unterschrift zu unterstützen.

Am 27. Oktober 2021 ist das 30. Jubiläum der Seligsprechung Adolph Kolpings – Grund für viele Kolpingschwestern und -brüder weltweit, für die Heiligsprechung ihres Verbandsgründers zu beten. Das Kolpingwerk Deutschland ist überzeugt, das Leben und Wirken Adolph Kolpings habe Strahlkraft bis in unsere heutige Zeit.

Als eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 400 000 Mitgliedern in über 60 Ländern will Kolping deshalb ein Zeichen setzen. Jede Unterschrift, die online unter www.petition-kolping.com gegeben wird, steht dabei für ein Leben, das Adolph Kolping bereits positiv berührt hat. Die gesammelten Unterschriften aus aller Welt sollen im Rahmen einer Wallfahrt nach Rom 2021 an Papst Franziskus übergeben werden.