Spenden : Kolpingwerk und Missio sammeln alte Handys

Trier Mehr als 13 000 ausge­dien­te Handys haben Kolpingsfamilien in den vergangenen zwölf Monaten zusammengetragen. Mit großem Erfolg haben sich auch Kolpingsfamilien aus dem Bistum Trier beteiligt.

In den Handys enthalten sind rund 300 Gramm Gold, zwei Kilogramm Silber und fast 100 Kilogramm Kupfer. An diesen Erfolg will das Kolpingwerk zusammen mit Missio Aachen und München anknüpfen und weiter Handys sammeln.