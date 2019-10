Christiane macht Mittag – Heute im Oh! Bio mio in der Palaststraße

Trier Zweiter Teil der neuen TV-Gastro-Kolumne: Diesmal macht TV-Redakteurin Christiane Wolff Mittag im Bistro „Oh! Bio mio!“: Die täglich wechselnde Speisekarte bietet auch eine breite Auswahl für Veganer. Alle Zutaten stammen zudem aus biologischem Anbau.

Der Sommer war wieder groß in diesem Jahr. Vielleicht helfen die Möhren auf meiner Gabel, die Erinnerung an die Sonne in die kalten, trüben Tage zu retten. Denn Karotten enthalten Carotin – der Naturfarbstoff verlängert angeblich die Urlaubsbräune.

„Was gibt’s zu essen?“ , fragt sich nicht nur unsere Redakteurin Christiane Wolff vor so mancher Mittagspause, sondern wohl auch Hunderte andere, die in der Trierer City arbeiten. In unserer neuen Kolumne „Christiane macht Mittag“ – ab sofort immer montags auf volksfreund.de – testet sie sich durch das Angebot, von der Salzbrezel bis zur Suppenbar – selbstverständlich ohne sich vorher in den Restaurants anzukündigen und auf eigene Rechnung.

Im „Oh! Bio mio“ sitzt man nebeneinander auf hohen Hockern an einer großen Rundtheke. In der Mittagspausen-Rushhour, so zwischen 12 und 13 Uhr, sind oft alle 40 Plätze belegt. Dann reibt sich der gestrickte Ringelpulli am feinen Anwaltsanzug. Der Service hat in dieser Stunde viel zu tun, ist aber flott und freundlich.