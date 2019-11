Trier „Hühnersuppe!“, lautete diesmal der Mittagsbefehl des intelligenten Magen-Darm-Trakts unserer Kolumnistin Christiane Wolff. Fündig wurde sie im vietnamesischen Bistro Cao im Trierer Margaretengässchen.

Neulich habe ich gelesen, dass es in unserem Magen-Darm-Trakt Milliarden miteinander verbundener Neuronen gibt, die Zehntausende Bakterien steuern, die wiederum Einfluss auf unsere Stimmung und unseren Willen haben. Unser Bauch hat also sowas wie eine eigene Intelligenz. Richtig deutlich sagt das Darm-Gehirn seine Meinung leider nicht, weshalb es beim so genannten Bauchgefühl bleibt: Man ahnt, dass man etwas tun sollte oder eben besser nicht, ohne Für und Wider im Kopf rational abgewägt zu haben

Bei mir ist es so, dass mein Bauchgefühl sogar hellseherische Kräfte hat. In einer Minute fühle ich mich noch topfit und satt. Und im nächsten Moment: Heißhunger auf Hühnersuppe. In fünf von fünf Fällen kann ich mir sicher sein, das ich zwei Tage später erkältet bin. Mein Magen-Darm-Trakt scheint also nicht nur zu wissen, wann eine Schniefnase im Anmarsch ist, sondern auch, dass eine frische Hühnersuppe das beste Hausmittel dagegen ist.