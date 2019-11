Gastro-Check : Christiane macht Mittag – diesmal im Nikos am Kornmarkt

Foto: Verona Kerl

Trier Seit 21 Jahren gibt’s das Nikos am Trierer Kornmarkt. Das Restaurant überzeugt nicht nur mit seiner abwechslungsreichen Mittagskarte, sondern hat auch den meisten Charme unter den Lokalitäten am Platz – meint jedenfalls unsere Mittagstisch-Kolumnistin.

Will man Inhaber oder Koch im Namen eines Restaurants besonders würdigen, setzt man in Frankreich ein „chez“ dazu. Chez Suzette, etwa. Beim Italiener ist es ein „da“ wie in „Da Massimo“, um an dieser Stelle mal an einen legendären Trierer Gastronom zu erinnern.

Die Deutschen nutzen dagegen gern das so genannte Deppen-Apostroph. Also Name + Apostroph + s. Das sieht vielleicht irgendwie spritzig aus, ist aber falsch. Grammatikalisch richtig wäre, das Genitiv-s ohne Apostroph an den Namen zu hängen. So wie bei Nikos, könnte man jetzt jubeln – erläge dabei aber widerum einem Denkfehler. Denn Nikos Tziorkas, Inhaber des Restaurants Nikos am Trierer Kornmarkt, heißt Nikos. Also schon mit s am Ende.

Gastro Kolumne „Was gibt’s zu essen?“, fragt sich nicht nur unsere Redakteurin Christiane Wolff vor so mancher Mittagspause, sondern wohl auch Hunderte andere, die in Trier arbeiten. In unserer Kolumne „Christiane macht Mittag“ – immer montags auf volksfreund.de – testet sie sich durch das Angebot. Selbstverständlich ohne sich vorher in den Restaurants anzukündigen und auf eigene Rechnung.

Die Sprachpolizei würde jetzt noch einwenden, dass – um alles ganz richtig zu machen – in solchen Fällen das Apostroph hinter das s gehört, Nikos’ also. Belassen wir es dabei, schließlich ist das eine Gastro- und keine Sprachkolumne.

Als Nikos sein Nikos 1998 eröffnete, fügte die Kombination aus moderner mediterraner Küche und Ausgeh-Flair der Trierer Gastro-Szene eine neue Facette bei. Das Konzept hat sich nicht nur über die Jahre gehalten, das kleine Restaurant hat immer noch den meisten Charme aller Lokalitäten am Platz.

Viele Stammgäste kommen hierher zur Mittagspause, darunter auch viele einzeln. Wer alleine Mittag machen will, fällt hier also überhaupt nicht auf.

Kreativer Mittagstisch im Nikos: Bunter Salat mit Hähnchen in Tikka-Panade, roter Bete und Gorgonzola. Foto: Christiane Wolff

Das Mittagsmenü wechselt alle 14 Tage und ist abwechslungsreich und kreativ. Immer gibt es eine Suppe und ein so genanntes Fair-Meal zum fairen Preis von 7,90 Euro. Dazu werden vier Tellergerichte mit Fleisch, Fisch, Salat oder vegetarisch (etwa zwischen 8 und 11 Euro) angeboten.

Ich entscheide mich für einen Salat mit Hähnchenfilets in Tikka-Panade, roter Bete und Gorgonzola für 9,90 Euro. Das Tagesgericht überzeugt zwar nicht durch seine Optik, aber mit außergewöhnlicher Aromen-Komposition: Der cremig-kräftige Gorgonzola wird von der säuerlich-bitteren Bete aufgefangen. Dazu kommt die Süße des Tikka-Gewürz in der Hähnchen-Panade. Alles in allem ein leckeres, nicht alltägliches Geschmackserlebnis.

Aber auch abseits der Mittagkarte hat das Nikos eine Menge zu bieten – zu guten Preisen. Currys und beeindruckend garnierte Bruschettas etwa. Mein Tipp für Vegetarier: Der Gemüsekuchen mit Salatbouquet, Basilikum-Dip und Pinienkernen für 7,80 Euro.