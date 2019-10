Trier Rindswurst mit ordentlich was drauf, gekauft im Gädemchen an der Gangolfkirche, lässt sich TV-Redakteurin Christiane Wolff diesmal für ihre Gastro-Kolumne schmecken.

Hot Dogs, die – warum auch immer – Hood Doggs heißen und verkauft werden aus einer Art großem Fenster heraus, das wiederum an eine Kirche angebaut ist: Das gibt es wohl nur in Trier.

Gädemchen heißt der Mini-Verkaufsstand an der Ostwand der St.-Gangolf-Kirche in der Grabenstraße unter den älteren Trierern – angelehnt an das mittelhochdeutsche Wort Gadem, das so viel wie Holzbude oder Kramladen bedeutete. Der Hood-Dogg-Laden steht damit in langer Tradition: Seit dem 14. Jahrhundert geht dort schon Ware über den Tresen. 2015 machten die vorletzten Inhaber, die Zeitungen, Zeitschriften, Nippesfiguren und Trier-Andenken im Angebot hatten, dicht. Neue Betreiber boten gefrorenen Joghurt an – ein Trend, der nur kurz währte. Seit Sommer 2018 gibt’s nun eben Hot Dogs.