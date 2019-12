Gastro-Check : Christiane macht Mittag – Das Weihnachtsmarkt-Special!

Trier Wer in der Trierer Innenstadt arbeitet, kommt im Advent wohl kaum drumherum, die ein oder andere Mittagspause auf dem Weihnachtsmarkt zu verbringen. Neben viel Allerlei findet man an den Ständen durchaus auch Leckeres. Hier das Weihnachtsmarkt-Special unserer wöchentlichen Mittagskolumne:

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – er isst, was er kennt und was ihm vertraut ist. Eine Rolle spielt dabei wohl auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Evolutionstechnisch mag das sinnvoll gewesen sein: Wenn ich von diesen Beeren beim letzten Mal nicht gestorben bin, kann ich sie mir diesmal ruhig wieder in mein Brennnessel-Nuss-Müsli rühren, hat sich vielleicht so mancher Sammler in der Altsteinzeit gedacht. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, heißt es heute noch da, wo ich herkomme.

In diesem Jahr ist allerdings auch was Neues im Angebot: Vis-à-vis von McDonald’s am Hauptmarkt backt eine Familie aus Wittlich Baumstriezel – mit ziemlich viel Aufwand: Der Hefeteig wird vor Ort geknetet und anschließend von einer kleinen Ausrollschneidemaschine zu langen Würsten verarbeitet, die per Hand auf eine Walze gewickelt werden. Die Teigwalze wird mit Fett und Zucker bestrichen und dreht sich dann in einem Spezialofen um sich selbst, so dass alles schön karamellisiert. Zum Schluss wird die Teigrolle – ganz klassisch – in Zimt und Zucker gewälzt oder in allerlei anderem süßen Streugut oder in Nüssen. Die Baumstriezel sind heiß, außen knusprig und innen weich, die leichte Säure des Hefeteigs harmoniert wunderbar mit dem süßen Drumherum. Der Striezel aus immerhin rund 120 Gramm Teig kostet 5 Euro.