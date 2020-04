Glaube im Alltag : Was hilft, was trägt

Was hilft, was trägt

Dieses Wochenende nach Ostern ist anders. Üblicherweise kommen viele Reisende aus dem Urlaub zurück. Dieses Mal ist gibt es kein „wie immer“. Jede/r ist froh, wenn sie/er die Zeit der Coronakrise bisher heil überstanden hat.

Nichts und niemand ist sicher. Es wird eine Veränderung kommen, aber wie wird sie aussehen? Wer darf/muss in die Schule gehen? Wie werden die lebenswichtigen Abstandsregeln in der neuen Situation umgesetzt werden?

Was an diesem Sonntag gleich ist, ist der Name und seine liturgische Bedeutung: Quasimodogeniti – „wie die neu geborenen Kindlein“ – in der evangelischen und „Weißer Sonntag“ in der katholischen Kirche.