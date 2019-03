Der achte Tipp in unserer Ratgeberreihe zum Thema Hausbau lautet: Zahlen Sie nicht mehr als nötig.

Geiz ist geil? Oder man gönnt sich ja sonst nichts? Die Wahrheit und goldene Mitte liegt irgendwo dazwischen. Wie hoch auch immer Ihr Budget ist: Sie wollen natürlich das Beste daraus machen. Also achten Sie stets auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Lässt sich ein ähnliches Ergebnis nicht auf anderem Weg erreichen? Was ist für Sie gesetzt, was verzichtbar?

Holen Sie bei größeren Posten mehrere Angebote ein. Führen Sie peinlich genau Buch über Ihre Ausgaben. Und schöpfen Sie alle Möglichkeiten für verbilligte Kredite und Zuschüsse wie zum Beispiel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus.

Auch bei den Versicherungen lohnt sich ein Vergleich der Anbieter. Standard sind eine Bauleistungsversicherung (ersetzt Schäden in der Bauphase), Feuer-Rohbauversicherung und Bauherren-Haftpflichtversicherung. Nach der Hausübergabe empfiehlt es sich, eine Wohngebäudeversicherung mit einem Zusatz Elementarschäden sowie eine Hausratversicherung abzuschließen.

Weitere Tipps finden Sie in unserem Online-Special auf der Seite

volksfreund.de/wohnen

FOTO: TV / Schramm, Johannes