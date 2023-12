Kolumne Zugereist In Konz versteht man nur Bahnhof?

Die vielen Bahnhöfe in Konz können Menschen, die nicht aus der Region kommen schon mal verwirren. Da gibt es Bahnstopps am Bahnhof Konz-Karthaus, am Kreuz Konz, in Konz Mitte und am Bahnhof Konz. Aber Vorsicht! Das historische Gebäude des Bahnhofs ist heute ein Restaurant. Der Haltepunkt „Bahnhof Konz“ liegt direkt daneben.

Foto: TV/Christian Kremer