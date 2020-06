Glaube im Alltag : Schritt für Schritt

-+- WG: glaube_MUSS_0212 - Tel: - Fax: E-Mail: h_st@volksfreund.de Internet: - http://www.tvmedienhaus.de Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat) Sitz: Trier - Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 - Geschaeftsfuehrer: Thomas Marx Wir haben die Tickets, Sie das Vergnuegen! Tickets zu Ihren Wunschveranstaltungen koennen Sie beim Volksfreund bequem online unter www.ticket.volksfreund.de, unter der Ticket-Hotline 0651/7199-996 oder in unserem Service-Center in Trier kaufen. ________________________________________ Von: Roeber, Maike (EKKT) Gesendet: Donnerstag, 30. November 2017 15:38:24 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Lokalredaktion Trier; Hormes Marcus Betreff: glaube_MUSS_0212 Sehr geehrte Damen und Herren, anbei Glaube im Alltag von Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent, Hermeskeil. Bitte beachten Sie auch das neue Bild zur Verwendung. Herzlichen Dank und freundliche Grüße, Maike Roeber Foto: A.Webel/A.Webel - 66620 Nonnweiler Kaelbe+SEP+A.Webel - 66620 Nonnweiler Kaelbe

Auch wenn die Regierung nach und nach die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus lockert, erregt diese Krise meinen Unmut, wenn ich auf die vielen abgesagten Veranstaltungen schaue.

Ich will nicht wissen, wie viele Diskussionen, Tränen und Nerven diese Entscheidung gekostet hat. Ich denke an eine Bekannte, die heute 50 Jahre alt wird und anders als ursprünglich geplant, feiern muss. Allmählich vermisse ich die spontanen Begegnungen, die menschliche Nähe und die fröhlichen Festivitäten, und ich muss aufpassen, dass ich mich vor depressiven Stimmungen hüte.

In den Ortschaften Grimburg, Prosterath und Züsch wollten die Menschen an diesem Wochenende den Schutzpatron ihrer Kirche, die alljährliche Kirmes, feiern. Schöne gesellige Veranstaltungen bei sommerlichen Temperaturen, alles abgesagt.

In einigen Orten konnten wir unter Beachtung der Schutzmaßnahmen einen Gottesdienst unter freiem Himmel anbieten. In Gusenburg war für dieses Wochenende die Feier zum 90-jährigen Bestehen der Kirche „Erscheinung des Herrn“ vorgesehen. Das Fest und die feierliche Prozession durch den Ort wurden abgesagt.

Hilf uns das zu tun, was nötig ist, und was nicht in unserer Macht steht, das legen wir vertrauensvoll in deine Hände. Schenk uns deinen Segen, guter Gott!