Kolumne Straßenkampf : Chronische Falschparker und ausbleibende Kontrollen

Trier In dieser Straßenkampf-Kolumne geht es um die Trierer Neustraße und deren Unzulänglichkeiten. Denn es könnte dort so idyllisch sein, schreibt unser Autor. Ist es aber nicht - wegen der Autos.

Die Neustraße in Trier. Es könnte dort so idyllisch sein. Restaurants, Cafés, kleine Läden und Eisdielen reihen sich aneinander. Bei schönem Wetter flanieren massenhaft Fußgänger durch die Straße. Doch irgendwann sind sie da, die nervigen Autos. Man spaziert mit seinen Kindern dort entlang, holt sich ein Eis, setzt sich auf eine Bank. Das Kind ist fertig, läuft umher. Irgendwann kommt garantiert der erste Wagen, der zweite, der dritte und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich meine Kinder darauf hinweisen musste, dass es hier zwar aussieht wie in einer Fußgängerzone, dass aber trotzdem größte Vorsicht geboten ist. Schade!