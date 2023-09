Kolumne Straßenkampf 23 Kilometer fast komplett autofrei: Inspiration aus dem bergischen Land

23 Kilometer so gut wie komplett autofrei. Eine mehrtägige Radtour hat mich unter anderem über die Nordbahntrasse in Wuppertal geführt. Und ich bin begeistert. Die ehemalige Bahntrasse bietet den Menschen dort ein tolles Freizeitangebot. Entlang der Strecke sind vermutlich mehr frei zugängliche Kunstrasen-Bolzplätze und Streetballkörbe als in ganz Trier zu finden. Kletterwände, Callisthenicsgeräte – also solche die man nutzt, um mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren – eine Skater-, eine Boulderhalle und etliche weitere Einrichtungen ergänzen das Sportangebot. Hinzu kommen mehrere Cafés, Foodtrucks oder Biergärten.