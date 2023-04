Kolumne Straßenkampf Staufrust statt Radellust – Warum sich Bequemlichkeit nicht immer auszahlt

Es gibt Tage im Leben, da hat man einfach keine Kraft. Ich hatte solch einen Tag kürzlich. Da war ich erkältet und musste vor der Arbeit noch einiges erledigen. An diesem Morgen kam es mir gerade recht, dass unser Familienauto ausnahmsweise ungenutzt vor der Tür stand. Statt mich aufs Fahrrad zu setzen, nehme ich das Auto. Schnell mal einkaufen, ein Rezept beim Arzt abholen, ein Paket wegbringen. Was man halt so machen muss. Danach geht es zum Büro. Der Gegenwind ist mir egal. Auto fahren hat ja was ... oder doch nicht?