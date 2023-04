Kolumne Straßenkampf Das kann teuer werden – Wer den Motor laufen lässt muss zahlen

Sie stehen vor Kindergärten, Schulen, Geschäften, Turnhallen, Schwimmbädern oder Sportplätzen, an Tankstellen oder Raststätten, auf Parkplätzen oder am Straßenrand, an Briefkästen oder Geldautomaten oder anderswo. Menschen mit Autos, deren Motoren laufen, die aber nicht fahren. Im Sommer treiben sie die Klimaanlage an, im Winter halten sie die Heizung warm. Manchmal steigen sie sogar aus und lassen den Motor ihres leeren Wagens laufen.