Kolumne Straßenkampf Gefahr wegen Baustelle am Schulausgang

Dienstagnachmittag, es ist 16 Uhr, Schulschluss in der Matthias-Grundschule in Trier-Süd. Laut kreischt eine schwere Maschine, während ein Arbeiter mit ihr auf dem Parkplatz vor der Schule herumfährt. Der Fußweg auf der linken Seite der Matthiasstraße Richtung Innenstadt ist genauso gesperrt wie der linke Gehweg in der Kentenichstraße. Am Rand des Parkplatzes steht ein schwerer Laster. Auf der anderen Seite steht eine riesige Asphaltiermaschine. Elterntaxis stehen am Straßenrand in der Kentenichstraße.