Kolumne Straßenkampf Gefährlich! Zugeparkte Radstreifen in Trier

„Hier ein kleiner Beitrag von mir für Ihre Sammlung zu Trierer Radwegen und Ihren Verwendungszwecken“, schickt ein TV-Leser ein Foto an die Redaktion. Darauf zu sehen sind ein Bus und zwei LKW, die einen Radstreifen zuparken. Es handelt sich um den viel diskutierten Radstreifen in der Tessenowstraße/Karlsweg im Stadtteil Heiligkreuz. Laut dem Leser stehen dort öfter Busse herum. Die Fahrer verbrächten dort ihre Pause, bevor sie die Schüler vom Wolfsberg oder der Treverer Schule abholen. „Dies gilt auch für die Bus /Radspur in der Metzer Allee“, schreibt der Leser an den TV. Der Bus auf dem Foto habe den Radstreifen etwa eine Stunde lang zugeparkt. Doch darf er das?