Trierisch balaawern : Dummköpfe

Im Supermarkt gibt man das Leergut an einem Automaten zurück. Nachdem dieser Flaschen und Kisten geschluckt hat, drückt man einen Knopf und erhält einen ausgedruckten Bon. Der Bon wird dann nach dem weiteren Einkauf an der Kasse verrechnet.

Das kenne ich und das habe ich schon oft so gemacht. Neulich stehe ich an der Kasse, will meinen Bon abgeben, aber ich habe keinen Bon. Kurzes Nachdenken - dann mein Schrei: „Eisch Taoberd hao vergääß, dä Bong aus dämm Automat möttzehollen!“