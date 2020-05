Trierische balaawern : Neist iewerdreiwen

Trendeln zeigt sich als ein landschaftlich begrenztes Wort, das auch in Trier bekannt ist. Es ist nicht typisch Trierisch. Dennoch lohnt es sich, sich mit ihm zu beschäftigen.

Dränndelen heißt so viel wie bummeln, trödeln, nicht von der Stelle kommen, langsam arbeiten. Kömms de heit nött, kömms de morjen.

Aus dränndelen ist der Dränndeler erwachsen. Der Bummler, der Trödler. Su en Dränndeler, wies dau aane böss, göfft ett off der ganzer Ärd nömmi. So ein Bummler, wie du einer bist, findet man kein zweites Mal. Dau Dränndeler, holl maol de Fieß önn de Hänn. Beeile dich mal. Dau Dränndelboks wird schon direkter in der Ansprache. Reicht das nicht, wird es etwas derber. Dän Dränndelaorsch kömmt nött derbei. Mer waorden schonns en Stonn obb hän.