Trierisch balaawern : De staotse Käärel is schwer tääglisch geewen

Dän Hanni öss schwer tääglisch geewen!, meint ein Freund über einen gemeinsamen Bekannten. „Daobei waor ett ömmer suu e staotse Käärel!“ „Jao, su öss datt Leewen eewen!“, kann ich da nur philosophieren.

Tääklisch hat seinen Ursprung ganz anderswo, nämlich bei der Takenplatte. Was ist eine Takenplatte? Sie ist eine gusseiserne Platte und war in Bauernhäusern bis ins 19. Jahrhundert Bestandteil der Takenheizung, die in eine Aussparung der Feuerwand zwischen Küche und Stube eingemauert wurde.

Heute findet man Takenplatten nur noch im Antiquitätenhandel oder als rustikales Dekorationselement an Gebäuden. Der Sitz an der warmen Takenplatte war für die Alten und Gebrechlichen ein begehrter Ruheort. Und so leitet sich das Wort tääglisch von eben dieser Takenplatte ab: Wer an der Takenplatte seinen Altersruhesitz gefunden hatte, war takelig, und daraus formte die Mundart täkelig/täklig/tääglisch.