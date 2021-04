Plattkolumne : Blechschaden

Es gibt Situationen, da fehlen dem Trierer die Worte. Nämlich immer dann, wenn es um das Ausdrücken von Empfindungen geht. Nicht, dass wir Trierer etwa gefühlskalt wären oder herzlos, so ist das nicht.

Es fällt uns nur einfach furchtbar schwer, über so abstraktes Zeug zu reden. So sucht man denn auch vergeblich nach Trierischen Entsprechungen für Begriffe wie Trauer, Zuneigung, Liebe, Traurigkeit, Mitleid oder Zärtlichkeit.

Wo das Wörterbuch helfen kann, und zwar ausführlich, ist dort, wo es um Konkretes geht. Für alles, was man sehen, anfassen und praktisch tun kann, gibt es eine Unmenge von Mundartausdrücken. Häufig ist unser Trierer Platt reicher und präziser als das Hochdeutsche. Sehr treffend lässt sich diese Vielfalt von sprachlicher Differenzierung am Beispiel eines Blechschadens beim Auto erklären. Im Hochdeutschen haben wir dafür eigentlich nur einen Begriff, und der heißt Beule. Fertig!

Die Baus ist beim Auto eine richtig ordentliche Beule. Dabei ist im Trierer Platt die Baus eigentlich eine Verformung, die nach außen gewölbt ist, also zum Beispiel eine Beule am Kopf. Beim Auto geht sie aber nach innen. Menschen, die „enn Baus haonn“ sind merkwürdige und närrische Zeitgenossen. Die Knubb ist ein wirklich gravierender Schaden. Damit muss das Auto schon eine paar Tage in die Werkstatt. Auch die Knubb ist, wenn sie nicht beim Auto auftritt, eigentlich eine Erhebung oder eine Bergkuppe. Und wenn jemand sagt „Eisch haonn suu en Knubb!“ (verbunden mit einer Handbewegung zum Hals, die einen Kropf andeutet) dann will er damit sagen, dass er sich gewaltig über irgendetwas ärgert. Soviel zu Knubben u Bausen.