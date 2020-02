Trierisch balaawern : Dreimal Quaddsch

Quaddsch Nummer 1:

„Lao hammer schiene Quaddsch gemaach!“ muss ich verärgert zugeben. (Meine völlig unschuldig daneben sitzende Frau beziehe ich bei solchen Situationen gerne als Mitverantwortliche ein.) Ich bin von der Autobahn abgefahren, um einem Stau zu entgehen, und jetzt haben wir uns auf Nebensträßchen und Schleichwegen hoffnungslos verfahren und stecken fest. Selwerst scholld! Dee Keer hollen unn zerögg!

Quaddsch Nummer 2:

„Mir haonn de ganzen Aomend neist wie Quaddsch gereed!“ berichte ich in bester Stimmung vom Altherrenstammtisch, von dem ich leicht verspätet heimkehre. „Mach kei Quaddsch!“ (sinngemäß: Was du nicht sagst!), sagt meine Hausbewacherin und lächelt nachsichtig und verständnisvoll.

Quaddsch Nummer 3:

„Dä Quaddsch heeren eisch mer wei nömmie länger aon!“, schimpfe ich. An der Haustür hält mich ein Werber für eine neue Weltreligion in seinen rhetorischen Klauen gefangen. Ich drehe mich um und schließe ihm die Tür vor der Nase. Wei langt ett mir!