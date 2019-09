Kolumne : Ab in die blaue Lagune!

Sonntag, 12.30 Uhr – das ist ja irgendwie nicht für jeden der optimale Termin für eine Bombenentschärfung. Was machen denn die Leute, denen morgens plötzlich einfällt: Huch, ich hab ja gar nix zu essen im Haus“?

Also nichts wie hin in die Oase des gepflegten und geselligen Sonntagseinkaufs fernab von Kraftstoffen. Die runderneuerte und schick herausgeputzte Tankstelle in der Ostallee – oh, Bärbel flüstert mir gerade zu, dass der Aral-Konzern noch keinen müden Cent in die Modernisierung der Tankstelle investiert hat, seit nach dem Bürgerentscheid von 2017 klar ist, dass sie an Ort und Stelle bleib darf –; also die olle Tankstelle in der Ostallee liegt jedenfalls weit weg von der Sperrzone. Wie übrigens auch die Esso-Filiale in der Kaiserstraße, die ebenfalls Lebensmittel im Sortiment hat. Bevor sie sich am Sonntag in Sicherheit begeben, können die Bewohner der Weststadt am Samstag noch mal gemütlich feiern. Von 14 bis 20 Uhr steigt auf dem Bolz- und dem Bauspielplatz am Pater-Loskyll-Weg das Trier-Wester Stadtteil- und Familienfest; ab 17 Uhr spielt die Leiendecker-Bloas. Und wie ich die Trier-Wester so kenne, lassen sie gerne Eurener mitfeiern.