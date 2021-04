Viezjupp : Eine Porz Viez im Himmel

Sommer zu Ostern? Wie schön waren doch die vergangenen Tage. Na gut, der Freitag hat temperaturtechnisch nicht mehr ganz mitgehalten. Aber für eine genussvolle Porz Viez in Zurlauben war das noch prima.

Ist schon toll, dass so viele Trierer vorsichtig sind und sich konsequent vor dem fiesen Coronavirus schützen. Wenn man das nicht tut, kann der britische Ableger echt zur Spaßbremse werden. Und dann ist schnell wieder Schluss mit dem Genuss auf der Restaurant-Terrasse. Also Leute: Die Maske wird in der Innenstadt konsequent getragen, schließlich ist der Abstand zwischen den Geschäften trotz der vielen verschlossenen Ladentüren noch so kurz, dass ein Absetzen nicht lohnt.