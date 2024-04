Kolumne Zugereist Wen beeindrucken Auto-Poser?

Wenige Dinge sind mir als Zugereiste in Trier bis heute ein so großes Rätsel wie die ansässige Szene der Auto-Poser. Nicht die Szene im Detail, sondern ihre bloße Existenz in unserer Stadt. Neu sind die protzigen Autos für mich natürlich nicht. In meiner Heimat Frankfurt gehören sie in gewissen Teilen der Innenstadt einfach dazu.