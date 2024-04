Kolumne Zugereist Ach du heiliger Rock!

In Trier gibt es eine Menge heilige Dinge: Bauwerke, Reliquien, Stadtteile – und auch ein sehr berühmtes heiliges Kleidungsstück. Dass es sich beim Heiligen Rock um ein Kleidungsstück handelt, war mir als Zugereiste allerdings nicht von vornherein klar. Und so erlebte ich mal wieder einen schönen Aha-Moment in Deutschlands ältester Stadt.