Kommentar : Ausbau Eisenbahnstraße Euren – Ende des Moratoriums, Auftakt für neuen Ärger

Die Eisenbahnstraße in Euren ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Sanierung ist nun beschlossene Sache. Für die Gehwege müssen auch die Grundstückeigner im Stadtteil zahlen. Foto: Rainer Neubert

Trier Wiederkehrende Beiträge gelten inzwischen für viele Stadtteile von Trier. Doch nicht überall sind damit alle Probleme und Proteste verschwunden.

Die Eisenbahnstraße ist ein weiteres Projekt, das der im kommenden Frühjahr aus dem Amt scheidende Baudezernent Andreas Ludwig noch auf den Weg bringt. Drei Jahre nach dem erbitterten Streit um die Eltzstraße wird damit ein weiterer Konflikt aus dem Weg geräumt. Es ist gleichzeitig ein Signal in Richtung Zewen, wo ebenfalls ein Moratorium für die Sanierung einiger Straßen galt.

Wiederkehrende Ausbaubeiträge sind im Vergleich zu den Einmalzahlungen ausschließlich der unmittelbaren Anlieger tatsächlich eine klare Verbesserung. Denn die Kosten, die von den Grundstücks- und Wohnungseigentümern gemäß gesetzlichen Vorgaben getragen werden müssen, verteilen sich auf viele Schultern. Noch weitaus besser wäre aus Sicht der Bürger und auch der Verwaltung die komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge, wie sie in anderen Bundesländern bereits die Regel ist. Doch das hat die Stadt nicht selbst in der Hand. Eine Änderung durch das Dreierbündnis in der Landesregierung ist aber leider nicht abzusehen.