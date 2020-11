Meinung : Überforderung mit Ansage

Kommentarfoto_Jansen.pdf Foto: TV/klaus kimmling

Die Anforderungen an die Feuerwehr wachsen. Seit Jahren. An den einzelnen Feuerwehrmann ebenso wie an diejenigen, die die Einsätze koordinieren und leiten. Da muss die Frage erlaubt sein, wann das Ehrenamt mit diesen Aufgaben überfordert ist.