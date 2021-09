Meinung : Ein würdiger Name

An der Gedenkstätte am Trierer Rindertanzplatz ist das Gedicht „Des Unschuldigen Schuld“ der jüdischen Dichterin Gerty Spies verewigt. Foto: Roland Morgen

Trier Trier erinnert in diesem Jahr an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Gerty-Spies-Straße ist da ein deutliches Zeichen an die heutige jüdische Gemeinde der Stadt, deren Synagoge am Beginn dieser Straße liegt, dass die Vergangenheit nicht vergessen werden darf und das Erinnern einen festen und ständigen Platz in unserer Gesellschaft und Öffentlichkeit haben muss.