Kommentar Schluss mit Alibi-Maßnahmen

Meinung | Trier · An der Tür der Sparkassen-Zentrale in der Theodor-Heuss-Allee klebt ein Zettel: „Dieser Standort bleibt aus Sicherheitsgründen in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr geschlossen.“ Dass geschlossen ist, merkt allerdings jeder selbst, der im angegebenen Zeitraum vor der Tür steht.

Von Samuel Cartelli

02.06.2023, 14:27 Uhr

Dieser Zettel soll Kunden auf die verkürzten Öffnungszeiten hinweisen. Viel erklärt er allerdings nicht. Foto: Samuel Cartelli

Viel spannender wäre es, den konkreten Grund zu erfahren. Aber dass die Banken damit nicht so richtig herausrücken wollen, ist verständlich. Denn der Grund ist nicht nachvollziehbar.