Zusammen mit dem Trierer Altstadtfest und dem Weinfest in Olewig gehört das Heimatfest Zurlauben zu den großen drei. Zehntausende strömen seit Jahrzehnten auf das Gelände am Moselufer, um die einzigartige Atmosphäre zu genießen.

Noch bevor die gegenseitigen Vorwürfe aufgearbeitet werden konnten, droht nun überraschend der K.o. Zu den Gründen nennen die Veranstalter schon eine Menge Schlagworte, aber viele Fragen bleiben noch offen. So ist es für Außenstehende schwer nachvollziehbar, wie eine Veranstaltung mit einem solchen Zulauf dauerhaft in die Miesen geraten kann. Und wie kann es sein, dass die Vereine mitteilen, keine öffentliche Unterstützung zu bekommen, die Stadt aber in ihrer Reaktion das Gegenteil behauptet? Da gibt es in der Tat dringenden Redebedarf, zumal sich beide Seiten offenbar während der jüngsten Krise nicht ausgetauscht haben.