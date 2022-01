Meinung Falsche Prioritäten bei Grundschulen Egbert und Trier-Quint : Grundschule Quint: Wo bleibt die Bildungsgerechtigkeit?

Die Grundschule in Trier-Quint wurde in den 1960er Jahren gebaut, das Gebäude ist mittlerweile in einem erbärmlichen Zustand. Foto: Christiane Wolff

Trier Solange eine Schule in einem so desolaten Zustand ist wie die Grundschule Quint, dürfen Stadt und Land nicht fünf Millionen Euro – und wahrscheinlich werden es mehr – ausgeben für den Neubau einer Schule, deren Betrieb vor etlichen Jahren in einem komplett sanierten, für die Nutzung hergerichteten und ausreichend großen Ausweichgebäude gut untergebracht wurde.Den Neubau der Egbert-Grundschule in Trier-Ost haben an vorderster Front die Grünen durchgesetzt – die in diesem Stadtteil bei Wahlen regelmäßig ihre besten Ergebnisse einfahren.