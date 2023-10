Kommentar Zoff in der CDU Trier – Ring frei für die nächste Runde!

Es ist der Tiefpunkt der einst so mächtigen CDU Trier. Im Stadtrat von der einstigen Führungsposition in die zunehmend hilflos agierende Opposition gedrängt. Im Kreisverband so tief gespalten wie nie. Der Versuch, den Verband der Christdemokraten mit Thomas Albrecht als Vorsitzendem der Übergangszeit wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen, ist gescheitert. Nachdem im Sommer bereits der Unternehmer Michael Berger – ein vermeintlich persönlicher Vorstoß – den Rücktritt von Albrecht gefordert hatte, spricht der komplette geschäftsführende Vorstand der CDU Trier ihrem Vorsitzenden nun sein Misstrauen aus. Anders ist der Eklat um die Nominierungsliste für die anstehende Stadtratswahl nicht zu interpretieren.