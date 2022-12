Meinung : Kommentar: Immer diese Radfahrer? Von wegen!

Foto: TV/Marion Maier

Seit Autofahrer nicht mehr in die Bergstraße abbiegen dürfen, kommt es im Berufsverkehr zu Staus in Trier-Olewig. Was unser Reporter davon hält, dass daran die Radfahrer Schuld sein sollen, macht er in diesem Kommentar deutlich.