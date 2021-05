Kommentar : Kommentar zu Gemeinwesenarbeit in Trier - Sperriges Wort, wichtige Arbeit

Ein wichtiges Thema, auch wenn schon der Begriff sperrig erscheint: Gemeinwesenarbeit ... Zum Gähnen ist das Wort, was dahintersteckt, ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Dahinter verbirgt sich nicht weniger als die vorbeugende professionelle Arbeit von engagierten Menschen, um den sozialen Frieden im Quartier zu wahren und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Es zu erreichen ist nicht ganz einfach. Aber Beharrlichkeit, gutes Geschick und Nachhaltigkeit führen dennoch Schrittwiese zum Erfolg. Das zeigt sich in Trier-Nord ebenso wie in Trier-West und in Ehrang, wo seit einigen Jahren Quartiersmanagement und Sozialwesenarbeit in einem Atemzug genannt werden muss. Das Engagement dort weiterhin auf professioneller Basis zu erhalten ist eine gute Entscheidung. Es kann auch Vorbild sein für Mariahof, wo nun mit einer 60-Prozent-Stelle gestartet wird.