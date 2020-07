Kommentar : Zugige Zuckelbahn ist hoffentlich Geschichte

Plötzlich und unerwartet kam es, das Ende des Zoffs um den Römer-Express. Und es vollzieht sich erstaunlich geräuscharm.

Der alte und nun auch weiterhin unangefochtene Touri-Bahn-Betreiber Georg von Kowalkowski ist für Nachfragen nicht erreichbar. Die Stadtwerke, die ihm mit ihrem Klage-Rückzieher den Weg bis 2028 frei gemacht haben, belassen es bei einer dürren Erklärung. Butterweich, bis auf den letzten Satz, in dem sie sich auf die Fahnen schreiben, „dass der Betreiber im Interesse der Bürger und Gäste unserer Stadt die Qualität seines Angebotes deutlich verbessern musste“. Auch wenn das verdächtig nach Verlierer in der Schmollecke klingt, ist es nicht von der Hand zu weisen. Der Römer-Express, wie er bis Ende 2019 fuhr, war zum Schluss alles andere als ein Ruhmesblatt für Deutschlands älteste Stadt. Dringend innovationsbedürftige, zugige Zuckelbahnen, die in 35-Minuten-Touren mit leiernden und oft schlecht getimten Ansagen vom Band Triers Sehenswürdigkeiten abklapperten; dazu Diesel­spuren am Start- und Zielpunkt vor der Porta Nigra.