Meinung : Kommentar: Radler bleiben auch mit Schildern Freiwild

Warum ein bloßes Verkehrsschild für den Abstand von Autofahrern zu Radfahrern wenig bringt und mehr Kontrollen her müssen. Dazu bezieht unser Autor in diesem Kommentar Stellung.

Die Polizei hat im Mai 2021 bei einem bundesweiten Aktionstag auch auf Mindestabstände zwischen Kraftfahrzeugen und Zweirädern geachtet und dabei in Trier keine Verstöße gegen den Mindestabstand festgestellt. Dann hat sie offensichtlich nicht in der Aulstraße gestanden, wo nicht auf den Bürgersteig geflüchtete Radler Freiwild für Autofahrer sind, die gerade eben noch am langsamen Radfahrer vorbeischlüpfen wollen.