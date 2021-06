Kommentar von Christiane Wolff zum Bauprojekt Egbert Grundschule Trier : Letzte Rettung: Schulaufsicht

Seit 2013 ist die Egbert-Grundschule in Trier-Ost wegen Baumängeln geschlossen. Foto: Friedemann vetter (Ve._), Friedemann Vetter

Trier Aktuell schimpfen die Grünen gegen die „kleine große Groko“ aus CDU und SPD im Stadtrat. Dabei pflegten die Grünen bis zu Kommunalwahl 2019 selbst ein festes Bündnis – und zwar mit der CDU und inklusive so manchem gegenseitigen parteipolitischen Geschenk. Zum Beispiel die Sanierung der Egbert-Schule – schließlich war Trier-Ost bis dato der einzige Stadtteil, in dem die Grünen einen Ortsvorsteher stellten. Und Klientel will gehätschelt werden.