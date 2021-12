Meinung : Hört endlich auf die Erzieherinnen und tut etwas gegen den Fachkräftemangel

Die Frauen und Männer, die in Kitas arbeiten schlagen schon länger Alarm. Sie beklagen sich über schlechte Bezahlung bei gleichzeitig größer werdender Verantwortung. Zu Recht! Dass sich nun der größte Kita-Betreiber der Region Trier für sie in die Bresche springt, gleicht einem Großalarm.

Der Staat muss schnell die Weichen stellen, um die Kitas personell wie materiell möglichst gut auszustatten. Investitionen in bessere Löhne und mehr Ausbildungsstätten müssen her.

Denn der Beruf – und das ignorieren viele – ist systemrelevant wie kaum ein anderer. Erzieher sorgen dafür, dass die Wirtschaft insgesamt gut funktionieren kann. Fallen Betreuungszeiten in Kindergärten weg, fallen auch Mitarbeiter in anderen Bereichen aus. Egal ob es sich um Krankenhäuser, Polizeiinspektionen, Feuerwehren oder Unternehmen handelt. Alle Betriebe und Institutionen haben Mitarbeiter mit Kindern, die von deren Betreuung abhängig sind. Fällt sie weg, ist der volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden immens.

Doch es spricht noch mehr für gut bezahlte und hoch qualifizierte Fachkräfte in dem Bereich. Denn sie habe mit in der Hand, wie die Gesellschaft künftig aussieht. Neben den Eltern sind sie die Hauptbezugspersonen für die Kinder. Somit beeinflussen sie auch deren Wertesystem maßgeblich. Dauergestresste und unzufriedene Menschen wirken sich dabei bestimmt nicht positiv auf die Kinder und die künftige Gesellschaft aus. Also: Hört endlich auf die Hilferufe der Erzieherinnen und Erzieher!