Meinung : Gewerbegebiet Mehringer Höhe: Die Stadt Trier ist nur Bittsteller

Foto: picture alliance / Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Jens Wolf

Was für Baugebiete gilt, gilt auch für Gewerbegebiete in Trier. In der Stadt fehlen Flächen, um die Nachfrage auch nur halbwegs und nachhaltig zu decken. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Trierer nun gerne beim Gewerbegebiet Mehringer Höhe einsteigen würden.